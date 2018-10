Bimbo trovato senza cuoio capelluto, con braccia e denti rotti: arrestati i genitori

Lunedì 29 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:14 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

mancante, denti rotti, unghie sulle guance e braccia rotte. Queste erano ledi un bambino quando la polizia è entrata nella casa dei suoi genitori. Il piccolo era gravementeed era stato brutalmente aggredito dai suoi familiari, tanto che dopo secondo i medici se fosse rimasto in quella casa per altre 48 ore sarebbe potuto morire.Rune Springer e Travis Tillotson sono stati arrestati dalla polizia di Nappanee, nello stato dell'Indiana, insieme ad altri tre famigliari. Sono stati riconosciuti tutti e 5 colpevoli della morte del piccolo e ora sono in attesa di processo. A dare l'allarme alla polizia è stata una telefonata anonima che aveva segnalato la presenza nella casa di un bambino bisognoso, ma mai gli agenti avrebbero pensato di vedere quella terribile scena mostratasi davanti ai loro occhi.Il bimbo è stato subito messo in salvo e affidato a cure mediche, mentre la polizia ha interrogato i genitori. L'uomo e la donna, come riporta il Daily Mail , hanno dato la colpa ad alri familiari dicendo che negli ultimi sei mesi il bimbo era stato affidato a loro e che lo avevano ritrovato in quelle condizioni. La coppia ha poi provato a giustificarsi dicendo di non aver chiamato prima la polizia per paura di essere coinvolti nel caso e arrestati.