Bimba di tre anni salvata dalla leucemia, la donatrice si fa accompagnare da lei all'altare

#salviamoElisa, la piccola con una grave leucemia lascia l'isolamento con il nuovo midollo​

Una, che è riuscita a sconfiggere una grave forma diinfantile, è stata laal matrimonio dellache, donandole il proprio midollo osseo, le ha. Una storia commovente e a lieto fine, quella che arriva dagliLa piccola, residente in California, due anni fa si vide diagnosticare una leucemia mielomonocitica, che poteva essere curata solamente tramite duee una trasfusione di cellule. Per fortuna, le cure funzionarono e questo consentì alla piccola di sopravvivere. Mesi dopo, i genitori di Skye ricevettero una lettera: a scriverla era stata la 26enne, la donatrice che aveva salvato la vita alla bimba.Hayden era riuscita a risalire all'indirizzo di casa dei genitori di Skye grazie all'associazione che si occupa di gestire i trapianti. In breve tempo, la famiglia di Skye e Hayden sono riusciti ad allacciare un rapporto epistolare culminato nel modo più bello: l'della ragazza, che voleva a tutti i costi la bimba a cui aveva salvato la vita come damigella d'onore.Alle nozze, celebrate lo scorso 9 giugno, Hayden è giunta all'altare accompagnata anche dalla piccola Skye, che si occupò anche di spargere petali di rosa al passaggio della sposa. «Non ci sono parole per descrivere l'emozione che ho provato: quando ho visto Skye, le sono andata incontro, mi sono inginocchiata davanti a lei ma non riuscivo a dire una parola, l'unica reazione possibile era quella di sorridere», ha dichiarato Hayden a ABC News . I genitori di Skye, invece, hanno dichiarato: «Hayden ha salvato la vita di nostra figlia, farà parte delle nostre vite per sempre».