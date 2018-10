Bimba di 4 anni perde i sensi in strada, dopo pochi giorni muore

Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:56 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

improvvisamente a soliMali James-Mitchell era incon il papà quando si è accasciata a terra senza riuscire più a rialzarsi, l'uomo l'ha portata in ospedale dove è morta qualche giorno dopo. La mamma della bimba, Meinir James, era a casa sua in Galles quando ha saputo la terribile notizia e si è subito precipitata in Turchia per stare vicino alla sua bambina.Pare che la piccola avesse una malformazione cardiaca congenita, che però non è mai stata diagnosticata, visto che non aveva avuto alcun sintomo prima di quel drammatico momento. In ospedale i medici consentivano alla madre di vedere la piccola solo 30 minuti al giorno, vista la gravità delle sue condizioni, ma il cuore della bambina non ha retto ed è morta di aresto cardiaco dopo qualche giorno dal ricovero, senza che sua madre potesse starle accanto.Secondo quanto riporta il Mirror , la perdita della bambina ha distrutto l'intera famiglia. «I primi sei mesi ho visto il mondo come sfocato. Non riuscivo proprio ad affrontarlo», ha raccontato la mamma, «Non stavo mangiando e non riuscivo a dormire. Per un po’ non sono neanche uscita di casa». Poi lentamente ha ripreso a vivere la sua vita, anche se ammette non essere affatto facile convivere con un dolore così grande. Oggi la donna è impegnata nel sociale e domenica prossima correrà una gara di beneficenza: parteciperà alla Mezza Maratona di Cardiff in memoria di Mali, e per raccogliere fondi per Cardiac Risk in the Young (CRY), un'organizzazione benefica che opera per prevenire i decessi per scompensi cardiaci nei bambini.