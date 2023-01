«È solo influenza» e le prescrivono il paracetamolo, bimba di 22 mesi muore per una grave infezione

I medici le avevano dato solo paracetamolo convinti che era influenza, invece una bimba è morta ad appena 22 mesi. La piccola Hailey è stata trovata senza vita nel suo lettino dai genitori dopo che i medici l'avevano mandata a casa dall'ospedale dicendo che non serviva altro se non del paracetamolo per curarla.

Leggi anche > Mamma lascia morire la figlia di 5 anni malata, poi la seppellisce in un blocco di cemento e lo usa come comodino

La diagnosi errata

Kris Thompson e Ibolya Adam, i genitori della bambina, ora vogliono che venga fatta giustizia dopo una morte tremenda che, secondo loro, poteva essere evitata. Inizialmente la coppia, vedendo la figlia stare male, ha pensato si trattasse di influenza e si è rivolta al pediatra che li aveva rassicurati. Le condizioni di Hailey però sono peggiorate così hanno deciso di andare in ospedale. Dalla visita i medici hanno però detto che non c'era nulla di grave e hanno dimesso la bambina dandole solo il paracetamolo come cura.

La tragedia si è consumata a Wigan, città della Grande Manchester, nel Regno Unito. Dopo il primo accesso in ospedale la piccola è tornata a casa, ma quando i genitori sono andati a controllare come stava nel suo lettino l'hanno trovata priva di sensi. A nulla è servita la seconda folle corsa in ospedale, Hailey è morta a 22 mesi a causa di una sepsi da streptococco A che nel Regno Unito ha già fatto numerose vittime tra i bambini.

Leggi anche > Credono sia intollerante al lattosio ma ha un raro tumore, bimba muore due giorni dopo il suo primo compleanno

Battaglia legale

I genitori chiedono ora risposte sostenendo che i medici del pronto soccorso dell’ospedale di Wigan avrebbero dovuto accorgersene in tempo della gravità dei fatti facendo un test alla piccola. La bimba aveva un respiro affannato, era chiaro per il papà che qualcosa non andasse, come ha spiegato lui stesso alla stampa locale: «Forse se l'avessero tenuta una notte in osservazione tutto questo non sarebbe successo».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 4 Gennaio 2023, 15:23

© RIPRODUZIONE RISERVATA