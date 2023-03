Barca a vela affondata da una balena nell'oceano: l'equipaggio resta 10 ore su un gommone

di Redazione web

E' rimasto al largo nell'Oceano Pacifico a bordo di una scialuppa di salvataggio per circa dieci ore, dopo aver visto la sua barca a vela su cui stava solcando le acque oceaniche sprofondare a causa di una balena, che ha colpito e danneggiato in modo irreparabile il natante, rapidamente affondato.

Il protagonista di questo avventura con lieto fine, è Rick Rodriguez, il proprietario del Raindancer, questo il nome del mezzo finito nelle profondità oceaniche, la cui singolarità ha attirato l'attenzione del Washington Post, che ha raccontato quanto accaduto.

The Crown 6, Lady Diana e la scena della morte: spunta la foto choc dell'auto distrutta nel tunnel dell'Alma

Sfortuna

Durante la traversata, la Raindancer è stata colpita da una balena, ma Rodriguez ha avuto la prontezza di lanciare l'Sos via radio, precisando che non si trattava di uno scherzo. Rodriguez e l'equipaggio composto da altre tre persone erano impegnati da 13 giorni in una traversata lunga tre settimane dalle Galapagos alla Polinesia francese.

Navratilova, il tumore è sconfitto: la tennista è guarita dal cancro al seno ed alla gola. «È stata la sfida più difficile della mia vita»

Salvi dopo 10 ore

Durante la navigazione hanno avvertito un rumore molto forte, ed in pochi minuti la nave è affondata. Rodriguez ed il resto dello staff ha avuto pochissimo tempo per lanciare l'allarme via radio e mettersi in salvo su una scialuppa di salvataggio e un gommone dove sono rimasti per 10 ore, galleggiando per circa nove miglia prima che una nave civile li strappasse dall'Oceano Pacifico.

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Marzo 2023, 18:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA