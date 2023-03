Tempesta di sabbia con venti veloci fino a 90 km orari: sui social le immagini incredibili

di Redazione web

Non è nuova la Cina ad essere investita da improvvise e violente tempeste di sabbia, che rendono difficile la visibilità, ma soprattutto complicando di molto la mobilità. Proprio in questi giorni, la provincia di Gansu, nel nord della Cina è stata colpita da un'impressionante tempesta di sabbia che ha inghiottito la città di Zhangye, che si trova vicinia alle celebri montagne colorate come un arcobaleno, patrimonio mondiale dell'umanità.

Secondo quanto riportato dai media locali la velocità del vento ha raggiunto fino a 88 chilometri orari e la visibilità era inferiore ai 200 metri. I video pubblicati sui social mostrano un muro di sabbia altissimo e in rapido movimento che colora il cielo di giallo.

A huge sandstorm, as high as 100m, engulfed a horse ranch in Zhangye, NW China's Gansu, on Monday. pic.twitter.com/Vm7tll1cMD — People's Daily, China (@PDChina) March 20, 2023

Inner Mongolia went through harsh weather condition on March 11 when sand storm swept through the region. #China #InnerMongolia #Harsh #Weather pic.twitter.com/Ng0dosIQTl — Spotlight on China (@spotlightoncn) March 14, 2023

Ultimo aggiornamento: Lunedì 20 Marzo 2023, 20:21

