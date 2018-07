Dieci persone sono morte e molte altre sono disperse dopo che un'imbarcazione turistica si è capovolta ed è affondata nel Table Rock Lake, un lago del Missouri, in Usa. Lo ha reso noto lo sceriffo locale, citando il maltempo e i forti venti come la probabile causa dell'incidente .



Tra le 31 persone a bordo della barca c'erano anche bambini, ma le autorità non rilasciano dichiarazioni in merito. «Non posso dire niente in questo momento», ha detto lo sceriffo Doug Radar in un commento trasmesso dai media locali, aggiungendo che le operazioni di soccorso sono molto«impegnative».



Tre bambini sono stati trattati per ferite minori in ospedale. Forti venti e temporali hanno attraversato l'area al momento dell'incidente, che si è verificato nelle prime ore della sera. La velocità del vento ha superato i 100 chilometri all'ora. Gli alberi vicini sono stati sradicati e le linee elettriche sono state danneggiate durante la tempesta.

Venerdì 20 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 15:13