Co-sleeping con il figlio neonato nel letto, il bambino soffoca e resta invalido. L'appello della mamma: «Se li amate lasciateli nelle culle»

Due genitori si addormentano con il figlio di 5 mesi nel letto, il piccolo resta sciacciato e riporta danni permanenti. Breanna Brown, 22 anni e suo marito Ezell Brown, 23, non riescono a darsi pace, per aver involontariamente soffocato e bloccato il figlio. Il piccolo Karvion probabilmente resterà cieco e con danni al cervello, un dramma infinito.

Il racconto

I due giovani genitori stavano passando una notte in bianco, come capita a tanti alle prese con i neonati che non riescono ad addormentarsi. Dopo essersi alzati più volte, hanno adagiato il piccolo di 5 mesi nel letto con loro, sperando che finalmente prendesse sonno. Il co-sleeping per loro era un'abitudine e non era mai successo niente. Quella volta però, qualcosa è andato storto. A svegliare la mamma sono state le urla del marito, in preda al panico quando ha visto il volto del bambino diventato blu. I due lo hanno involtariamente schiacciato. Secondo il racconto della mamma, riporta l'Independent, il piccolo è rimasto senza ossigeno per 7 minuti. In attesa dell'ambulanza, i genitori hanno praticato la respirazione bocca a bocca, ma non sono riusciti a stabilizzarlo.

La disperazione della mamma

Breanna adesso non si dà pace. E il marito continua a darsi la colpa per quello che è successo. «Ezell si sente davvero in colpa e io continuo a dirgli di non farlo - spiega la donna - Siamo entrambi ugualmente colpevoli», ha aggiunto. «Lo facevamo sempre dormire in mezzo a noi, ma adesso so che non avremmo mai dovuto. Voglio mandare un appello alle altre mamme: per quanto vi sembri dolce farli dormire con voi, non fatelo. Metteteli nei loro letti. Se li amate davvero, dategli un bacio e fateli dormire nelle culle», ha concluso.

