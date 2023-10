Bambino di 8 anni colpito in faccia dai fuochi d’artificio, il papà: «Chi sa chi ha sparato il razzo ora parli»

di Redazione web

Un bambino di 8 anni è stato colpito da un fuoco d'artificio in faccia. A denunciare l'accaduto è il papà sconvolto, che ha pubblicato su Facebook le immagini del danno causato dall'incidente. Si è trattato, per lo più, di un atto di vandalismo che avrebbe potuto causare la morte del piccolo. Il bambino Bradley e il suo amichetto di nove anni giocavano a Hengoed, nel villaggio di Caerphilly, in Galles la scorsa domenica.





La denuncia del papà

Secondo il papà, i due bimbi erano al parco quando tre adolescenti avrebbero lanciato loro un oggetto. Dopo averlo raccolto, secondo quanto riferito alle autorità, sarebbe esploso in faccia al piccolo Bradley, tra le mani del suo amichetto di 9 anni.



Come riferisce il quotidiano Wales Online, Bradley inizialmente ha perso i sensi a causa dell'esplosione, riportando lesioni al viso, poi è stato soccorso dalla mamma poco distante dai due.

