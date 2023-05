Bambino di 8 anni scompare nel bosco, ritrovato sano e salvo dopo 48 ore: «Era nascosto sotto un tronco»

Un bambino di otto anni, scomparso nella giornata di sabato 6 maggio, nella penisola superiore del Michigan è stato ritrovato dalle squadre di soccorso. Il piccolo Nante Niemi si trovava in campeggio con i genitori, quando i due hanno perso le sue tracce all'interno del Wilderness State Park sulla montagna dei porcospini.

Bambino disperso da 48 ore nel bosco: ritrovato sano e salvo

Secondo quanto riferito dal Daily Mail, dopo ben 48 ore di ricerche, le squadre di soccorso lo hanno ritrovato. Il piccolo si era rifugiato sotto un tronco a sole due miglia dalla tenda dei genitori.

E la polizia ha riferito che gode di buona salute, nonostante i due giorni senza acqua e cibo.

L'appello della mamma

Nei giorni scorsi la mamma del piccolo Nante, su Facebook, aveva lanciato un appello disperato per ritrovarlo: «Questo è Nante, ma in questo momento non vi chiedo aiuto. In molti lo stanno cercando, se avranno bisogno ve lo dirò. Per favore state lontani, sennò sarà più difficile trovarlo».

Un appello social che ha funzionato, lasciando spazio per le ricerche ai soccorsi che, in due giorni, hanno ritrovato il piccolo visibilmente impaurito e debilitato, ma in buone condizioni di salute.

