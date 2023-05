Ragazzo di 16 anni trovato morto: «Massacrato con colpi alla testa». Scomparsa l'amica che era con lui

di Redazione web

Era insieme alla sua ragazza in una foresta della Thailandia. Ma lui, un 16enne inglese è stato ritrovato morto, mentre lei è sparita ed ora la polizia la sta cercando. Woramet Ben Taota un ragazzo britannico di 16 anni è andato a fare un giro in moto con Yam, una coetenea nella città di Lampang sabato scorso, ma non è più tornato a casa. L'adolescente, infatti, è stato trovato morto in un boschetto con ferite alla testa, probabilmente provocate da un corpo contundente.

Giallo sulla morte

Gli agenti di polizia che hanno rinvenuto ed esaminato il corpo della vittima hanno riferito che mancavano il telefono ed il denaro del 16enne, indizi che lasciano pensare a dei ladri che avrebbero derubato il giovane dei suoi averi e poi lo avrebbero colpito alla testa, uccidendolo. Almeno questa è l'ipotesi principale, ma secondo gli inquirenti il ragazzo sarebbe stato ucciso altrove e lasciato nei boschi, perché non c'erano segni di lotta.

Si cerca la ragazza

I media thailandesi hanno riferito che l'adolescente è stato trovato con la schiena contro un albero con indosso una maglietta nera a maniche lunghe e jeans. «Attualmente stiamo rintracciando le persone vicine alla vittima, compresa la sua compagna scomparsa, una figura chiave in questo caso poiché è l'ultima persona a vederlo vivo» hanno detto i poliziotti. Ma anche i genitori di Yam sono molto preoccupati per l'assenza della ragazza, che potrebbe aver subito lei stessa violenza da parte di una terza persona.

Nessuna pista esclusa

La polizia, al momento non esclude alcun movente, attribuendo l'omicidio a una possibile storia d'amore o a un conflitto personale. «Non è ancora chiaro se si sia trattato di una rapina, perché il telefono e il denaro del defunto non sono stati trovati, ma non possiamo ancora escludere altre questioni», evidenzia la polizia.

