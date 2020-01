Bimbo di 2 anni ucciso a botte dal compagno della madre: «Lo conosceva solo da poche settimane»

Venerdì 24 Gennaio 2020, 16:14

in un. William Meeks II, aveva solo dquando il compagno della mamma Charles Davis, 32 anni, che avrebbe dovuto prendersi cura di lui, lo hain un parcheggio fuori da un negozio di liquori a Long Beach, in California.Quando il bambino è stato portato in ospedale, inizialmente, si è pensato fosse morto per un malore improvviso, ma l'autopsia ha mostrato che ad ucciderlo sarebbero state delle contusioni, riconducibili a delle percosse. Il padre biologico del bambino ha raccontato che la ex conosceva Davis da poche settimane e che non avrebbe mai dovuto lasciarlo solo con il figlio.Alcuni testimoni hanno raccontato di aver visto il patrigno mentre provava a rianimare il bambino, a quel punto hanno chiamato i soccorsi pensando in un malore. Per Williams non c'è stato nulla da fare e la sua scomparsa ha lasciato la famiglia nella più profonda disperazione. Davis, come riporta anche Metro, è stato arrestato per omicidio e ora subirà un processo.