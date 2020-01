Bimbo ucciso a Cardito, il patrigno lo torturava da tempo: cosa è emerso dalle conversazioni con il fratello

Giovedì 23 Gennaio 2020, 13:41

Ha, lo hasia fisicamente che psicologicamente e oggi è in carcere.ha fatto subire al piccoloviolenze che nessun bimbo dovrebbe subire e mentre sulla vicenda dicontinuano le indagini della polizia emergono deidel patrigno della piccola vittima.In queste ore, come riporta FanPage, sono state acquisite le conversazioni telefoniche di Tony, le chat su WhatsApp e tutto il contenuto del suo smarphone. Gli inquirenti hanno rinvenuto foto e video del patrigno di Giuseppe, in alcuni dei quali si intravedono i segni delle violenze sui bambini. Da alcune conversazioni è emerso che il fratello Rafael avrebbe intuito qualcosa di ciò che stava accadendo. Il fratello chiedeva cosa avesse combinato poche ore prima dell'omicidio con tono duro e arrabbiato.Pare che l'uomo fosse violento non solo con i bambini, ma anche con la loro madre. Poi nelle conversazioni il fratello scrive: «Tony mi fai schifo. È venuta l'ambulanza, tu sei un animale, devi essere rinchiuso e devono buttare le chiavi, ti taglierei la testa». L'uomo intanto resta in carcare con l'accusa di omicidio del piccolo Giuseppe e di tentato omicidio della sorellina.