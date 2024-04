«Mi ha preso per i capelli, trascinato in bagno e costretto a bere l'acqua del water»: la denuncia del bimbo contro la tutrice

di Redazione Web

Trascinato di forza in bagno e costretto a bere l'acqua del water. Questo il racconto scioccante di un bambino che col viso coperto dalle lacrime si è rivolto direttamente agli insegnati e ai consulenti scolastici. Per questo motivo una donna, Claudia Velediaz-Bonifazi, è stata arrestata in Texas per maltrattamenti e lesioni. La polizia non ha indicato il grado di parentela tra l'accusata e la vittima, specificando solo che la donna era «la sua tutrice».

Il racconto e i maltrattamenti

Il bambino ha raccontato di «essere stato preso per i capelli e tirato con la forza fino al bagno». A quel punto la donna avrebbe infilato la testa del bimbo nel water, per poi essere costretta a bere l'acqua dello scarico. Durante il racconto, il bambino ha mostrato ai funzionari scolastici che «gli mancavano ciocche di capelli», riporta People.

Partite le indagini, la polizia di Woodway ha scoperto che il ragazzino era stato vittima di altre «violenze».

Domenica 7 Aprile 2024

