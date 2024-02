Bambina di 5 anni cade nella buca scavata in spiaggia e muore sepolta. Le urla strazianti della mamma: «Mia figlia è lì sotto»

Una morte tragica e inaspettata. Sloan Mattingly, bambina di cinque anni, stava giocando in spiaggia con il fratellino quando entrambi sono caduti nella buca di sabbia profonda un metro e mezzo che stavano scavando. La piccola è morta, nonostante il tentativo disperato di salvarla delle persone che sono accorse, scavando a mani nude la sabbia che l'aveva ricoperta dalla testa ai piedi. Il dramma è avvenuto in Florida, a Lauderdale-By-The-Sea, poco distante da Miami.

Sloan Mattingly: Police name girl who died playing on beach after sand hole collapse https://t.co/KalbKdCIus pic.twitter.com/hwEWxflppz