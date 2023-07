Bambina di 6 anni rapita mentre gioca nel cortile di casa: «Trascinata via con la forza». Poi, la fuga: l'ho morso al braccio e sono scappata

Stava giocando intorno a casa quando, all'improvviso, è stata afferratta per un braccio e con forza è stata trascinata via. Ma lei, una bambina di sei anni, non si è arresa a quell'uomo che voleva portarla via. Non aveva alcuna intenzione di essere rapita e ha lottato "a denti stretti" per la sua libertà.

Con un morso al braccio del rapitore, infatti, la piccola è riuscita a far allentare la presa del rapitore e a fuggire a gambe levate, lanciando l'allarme.

Fugge dal rapitore con un morso

Come riportato da Nbc News, l'episodio è accaduto a Miami, negli Stati Uniti, a una bambina afroamericana che stava giocando all'interno dei giardini di un complesso di appartamenti in cui vive con la famiglia.

Mentre i fratelli, allarmati dalla presenza di quell'auto, sono rientrati in casa, lei è rimasta a giocare fuori dall'abitazione. Ma dopo poco un uomo è piombato alle sue spalle e ha tentato di rapirla. La giovane vittima ha iniziato a combattere contro l'aggressore e si è avventata con i denti contro il braccio che la trascinava via. Un morso dato con tutta la forza possibile che ha fatto allentare la presa al rapitore.

Il rapitore, a quel punto, ha preso a schiaffi la piccola ed è scappato. A quel punto la bimba è corsa verso casa e ha avvertito la zia di quanto appena accaduto, facendo scattare l'allarme. Poco dopo, l'uomo è stato rintracciato anche grazie all'aiuto delle telecamere di videosorveglianza della zona ed è stato arrestato.

Una storia a lieto fine, anche per merito degli insegnamenti della mamma della bambina: «Mamma me lo ha sempre detto, se provano a farti del male inizia a scalciare o a mordere e scappa».

