Caviglie legate con il nastro adesivo alla bambina di 2 anni per non farla mangiare: «Ruba sempre il cibo». La piccola trovata in fin di vita

Legata con del nastro adesivo, con un'emorragia cerebrale e malnutrita. Così è stata trovata da due tecnici della lavastoviglie una bambina di 2 anni in una casa nella contea di Harris, in Texas. La piccola era in condizioni scioccanti, con una diagnosi che includeva un'emorragia cerebrale, insufficienza renale, anemia e malnutrizione, secondo i documenti giudiziari presentati l'8 gennaio presso il Tribunale distrettuale.

«La piccola era legata e malnutrita»

Il Fort Worth Star-Telegram ha rivelato che la gravità della situazione sarebbe emersa dai dati medici: secondo il parere di un dottore, la bambina non sarebbe sopravvissuta una notte in più se non fosse stata prontamente portata in ospedale. Come si legge nei documenti, il peso della bambina era equivalente a quello di un bimbo di un anno.

Come riportato, gli addetti alla manutenzione della lavastoviglie hanno scoperto la bambina il 28 novembre «con il nastro adesivo alle caviglie» sul pavimento del soggiorno.

«Continuava a rubare cibo»

Tre persone che condividevano l'appartamento, Toniesha Deshae Perkins (cugina della bambina), Kenry Joseph Flukers, e Mya Jhari Breaux-McGruder, sono state arrestate. Il fidanzato di Perkins, Flukers, ha dichiarato alle autorità che la bambina era stata legata con nastro adesivo perché continuava a rubare cibo dal frigorifero, dalla dispensa e dalla spazzatura. Gli altri 5 bambini che vivono nella casa sono apparsi in buona salute.

Le indagini hanno rivelato che la piccola era sotto la custodia della cugina Perkins dal mese di settembre, poiché la mamma stava vivendo fuori dallo Stato. La denuncia riporta le testimonianze dei gemelli di sei anni, che hanno affermato di aver visto i genitori, Perkins e Flukers, legare la bambina, minacciando di punirla se avesse cercato di togliere il nastro adesivo.

Sabato 13 Gennaio 2024, 10:59

