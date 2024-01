Giulia Lavatura arrestata per l'omicidio della figlia, la zia: «Quando capirà cosa ha fatto a Wendy sarà una tragedia»

Giulia Lavatura, la mamma 41enne che la mattina dell'8 gennaio si è gettata dall'impalcatura al nono piano del palazzo in cui viveva a Ravenna insieme alla figlia di 6 anni e alla cagnolina, è stata arrestata con l'accusa di omicidio. La bambina, Wendy, non ce l'ha fatta. Lei ora è piantonata al Bufalini di Cesena, non è in pericolo di vita ed è stata interrogata in ospedale, dove ha ammesso di aver recentemente sospeso l'assunzione dei farmaci che le erano stati prescritti dal centro di salute mentale presso cui era in cura per un disturbo bipolare. Ed è proprio contro i medici che la zia di Giulia, Rosetta Lavatura Berardi, ha puntato il dito in una lunga intervista rilasciata a Rai 2 durante la trasmissione 'Ore 14': «Non vi preoccupate, dicevano psicologi e psichiatri, non ha istinto suicida... La verità è che Giulia ha dei problemi, e il Centro di salute mentale di Ravenna non è stato in grado di seguirla», ha detto la donna che era stata nominata dalla nipote nell'ultimo post pubblicato su Facebook tra i responsabili della sua scelta di voler farla finita.