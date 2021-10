Incidente in Arabia, chi erano i tre ballerini morti: Giampiero, Antonio e Nicolas, stelle della danza

Si chiamano Giampiero Giarri, Antonio Caggianelli e Nicolas Esposto i tre ballerini italiani morti in un incidente in Arabia Saudita. Approfittando del giorno libero, i ragazzi - insieme ad altri membri della compagnia - avevano deciso di fare una gita nel deserto alle porte di Riyad. I ballerini si trovavano in Arabia per partecipare all'evento di inaugurazione di un teatro. I tre facevano parte del cast dello spettacolo "Aggiungi un posto a tavola".

Chi erano le tre vittime dell'incidente nel deserto

Giampiero Giarri, nato a Roma nel luglio 1989, è cresciuto ad Ardea. Era un danzatore professionista, formatosi con prestigiosi ballettisti sia in Italia che all'estero. Giarri si è dedicato prima danza classica, poi danza moderna e contemporanea. Nel suo curriculum "Ben Hur Live", "Romeo e Giulietta, ama e cambia il mondo", "Notre Dame de Paris", ma anche apparizioni televisive in trasmissioni come "Uno Mattina" e "Grande Fratello".

Antonio Caggianelli, 33 anni, era orginario di Bisceglie. Da anni protagonista nel mondo della danza, come ballerino e coreografo, aveva partecipato all'ultima edizione della Notte della Taranta. «Prima di ogni passo, prima di ogni sguardo arrivava il suo sorriso, bello come il porto della sua città, Bisceglie», ha scritto su Facebook la pagina ufficiale del festival pugliese.

Nicolas Esposto, 28 anni, è nato in Francia ma cresciuto a Cammarata (Agrigento). Dopo aver studiato a Roma, ha preso parte a produzioni importanti. Prestigiosa la partecipazioni alla fiction Rai "C'era una volta Studio Uno". Nel 2017 si è diplomato alla Gypsy Musical Academy ed è stato scritturato in "Divo Nerone - Opera Rock" come ensemble, ricoprendo anche alcuni ruoli recitati.

Giampiero Giarri

Nasce a Roma Il 9/7/1989. Danzatore professionista si forma studiando con importanti nomi del panorama bellettistico in Italia e all'estero. Da subito studia danza classica, successivamente danza moderna e contemporanea, quest'ultima che predilige e nella quale si consolida. Tra le esperienze più significative: prende parte a diverse produzioni prodotte e coreografate dal maestro Renato Greco, Ben Hur Live, coreografie di Liam Steel regia Philip Mckinley, Tour di Sal Da Vinci cantante, coreografie di Gino Landi. Ballerino nel video di Anna Tatangelo cor. Steve La Chance, ballerino nel programma Uno mattina cor. Steve La Chance, Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo regia Giuliano Peparini cor. Veronica Peparini. È stato ballerino nella finale del Grande Fratello 2016 cor. Fabrizio Mainini. In ultimo Notre Dame de Paris cor. Martino Müller regia Gill Maheu.

Antonio Caggianelli

Diplomato al biennio specialistico presso l' Ida Ballet Accademy di Steve Lachance.Inizia il suo percorso lavorativo in produzioni di grande rilievo come" La Divina commedia " all' Arena di Verona.Collabora negli stessi anni in spettacoli affiancando Loretta Goggi ,Bianca Guaccero.Nel 2012 vola oltreoceano in Arabia Esaudita con la "la Carmen" presso Royal Opera House di Muscat.In televisione lavora nel corpo di ballo di "Italia’s got talent" per due edizioni consecutive , "Let’s Dance" su canale 5 , "Amici di Maria De Filippi" sempre sulle reti Mediaset , “Tutti pazzi per amore 3” e “Ciak si canta” su Rai 1.Tra il 2013 e il 2014 è impegnato nel musical "Ghost" tratto dall'omonimo film, successivamente nel 2015 lavora a fianco di Lorenza Mario e max cavallari in "Diva il musical". Nel 2016 collabora come danzatore per il Teatro Lirico di Cagliari per varie opere liriche!Tra le esperienze oltreoceano in Arabia Saudita è danzatore per il “National Day” a Damman.Attualmente è attivo su territorio nazionale come insegnante e coreografo presso varie scuole di danza. Tra i suoi spettacoli su territorio pugliese “TimeLapse” e “Coesistenza”.

Nicolas Esposto

Nasce in Francia il 29 luglio 1993. A 7 anni inizia a studiare ginnastica artistica e a 10 anni danza presso la scuola “Progetto danza Agrigento” di L. e D. Bartolomeo. Nel 2012 studia come borsista nella Nuova Scuola del Balletto di Roma. Nel 2013 ballerino in Casta Diva - regia di A. Sena e coreografie di A. De La Roche. Nel 2016 ballerino nella fiction Rai C'era una volta Studio Uno - regia di R. Donna e coreografie di M. Crescentini e ballerino per Vetrina di danza contemporanea al Teatro Nuovo di Torino diretta da C. Perotti con coreografie di G. Valerio. Nel 2017 si diploma al percorso professionale intensivo della Gypsy Musical Academy e viene scritturato in Divo Nerone - Opera Rock come ensemble, ricoprendo anche alcuni ruoli recitati tra qui quello di Epafrodito.

