Azoto, come funziona la maschera che toglie l'ossigeno: così è morto Kenneth Smith

Una mascherina 'a tenuta stagna' collegata a un erogatore di azoto che priva il corpo dell'ossigeno, un gas fondamentale per vivere. Così avviene la morte per ipossia da azoto come quella del detenuto americano Kenneth Smith. L'ossigeno è necessario all'organismo per produrre l'energia per vivere. Un adulto, a riposo, consuma 250 ml di ossigeno al minuto. Quando questa disponibilità cala il corpo va rapidamente in uno stato di sofferenza che si aggrava man mano che il gas si riduce.

Come funziona la maschera di azoto

La procedura messa in pratica dallo Stato dell'Alabama prevede di azzerare completamente l'ossigeno a disposizione, sostituendolo con l'azoto.

