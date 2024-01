"Maschera della morte", Kenneth Smith è stato giustiziato: è stato il primo al mondo a essere soffocato con l'azoto. L'Onu: «Una tortura»

Kenneth Smith è stato giustiziato in Alabama con la "maschera della morte" all'azoto. Il condannato per omicidio è stato dichiarato morto alle 20.25 locali, dopo che l'esecuzione è stata rimandata di alcune ore per attendere l'esito dell'ultimo appello alla Corte suprema americana. Il metodo, sperimentato per la prima volta sull'uomo e che aveva sollevato anche il parere sfavorevole di alcuni membri dell'Onu perché considerato inutilmente «umiliante e doloroso», si è rivelato fatale per l'uomo che era già sopravvissuto a una esecuzione tramite iniezione letale.