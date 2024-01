"Maschera della morte" usata per la prima volta per l'esecuzione di un condannato. Allarme Onu: «Umiliante e doloroso»

In carcere per l'omicidio di una donna commesso quando aveva 23 anni, il 25 gennaio 2024 Kenneth Eugene Smith verrà giustiziato nel braccio della morte di un carcere dell'Alabama. L'assassino, oggi 58enne, sarà il primo uomo negli Stati Uniti la cui pena capitale sarà eseguita tramite una "maschera della morte" al nitrogeno. Un metodo brutale, mai sperimentato prima d'ora sull'uomo ma utilizzato per abbattere gli animali, che ha sollevato la preoccupazione di un gruppo di esperti delle Nazioni Unite, che hanno chiesto la sospensione dell'esecuzione.