«Gli embrioni congelati sono esseri umani, chi li distrugge responsabile di omicidio»: la sentenza in Alabama. Università blocca la fecondazione in vitro

Una sentenza destinata a scatenare il dibattito quella della Corte Suprema dell'Alabama, che ha stabilito che gli embrioni congelati sono persone e che qualcuno può essere ritenuto responsabile della loro distruzione: una decisione che, secondo i sostenitori dei diritti riproduttivi, potrebbe mettere in pericolo la fecondazione in vitro e colpire le centinaia di migliaia di persone che dipendono da trattamenti come questo ogni anno. Un timore fondato: dopo la sentenza, c'è già la prima università dello stato che ha sospeso temporaneamente la fecondazione in vitro.