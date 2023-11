Automobilista uccide 2 ambientalisti a colpi di pistola: le vittime stavano bloccando il traffico di una strada. Il video choc

di Tommaso Cometti

Una terribile tragedia, documentata da un video che sta facendo il giro dei social. Come riporta il Daily Mail, un automobilista furibondo, a Panama, avrebbe ucciso a colpi di pistola due ambientalisti, intenti a bloccare il traffico di una strada come gesto di protesta contro i combustibili fossili. Il duo stava protestando da tre settimane, presso un tratto dell'autostrada Panamericana.

La sparatoria

L'uomo inquadrato nel video è stato arrestato, come ha confermato il procuratore generale di Panama su X. Le forze dell'ordine non hanno voluto commentare la vicenda, ma i media locali hanno raccontato che l'automobilista, in preda all'ira, sarebbe sceso dal suo veicolo infuriato, per poi uccidere i due ambientalisti. Nei video che stanno circolando in rete, si nota l'uomo in questione intento a discutere animatamente con il corteo; a un certo punto, si vede il guidatore estrarre una pistola e aprire il fuoco sui due malcapitati.

L'arresto

Successivamente, le riprese inquadrano l'uomo intento a rimuovere i blocchi che ostruivano la circolazione dei veicoli. Subito dopo la sparatoria, le forze dell'ordine sono arrivate sul posto, arrestando il presunto assalitore.

