Auto in panne: l'automobilista aiutato a partire da pagliacci, Spider Man e un Minion

Con mis amigos festejamos el día de la niñez acá en Villa revol, y cuando volvíamos de repartir las golosinas, vimos a un loco que estaba tirau, nadie le va a creer que una banda de payasos, un Minion y un hombre araña lo ayudaron a que arranque el auto. Que lindos culiau q son pic.twitter.com/H29dZs7rR8 — Matias Copetti (@matias_copetti) August 30, 2020

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Settembre 2020, 14:03

Finire con una vecchiaed essere aiutati a ripartire dai passanti è un fatto non troppo insolito. Se ad intervenire insono però deie un, le cose cambiano radicalmente.Ne sa qualcosa questo automobilista di, in, rimasto in panne con la sua auto nella zona di Villa Revol. In suo soccorso, però, sono arrivati degli '', che hanno spinto la vettura fino a farla ripartire, tra grida di giubilo degli stessi protagonisti e di alcuni passanti.A spiegare cosa sia successo e i motivi di quell'insolito travestimento è stato uno dei protagonisti, Matias Copetti. L'uomo, insieme ad altri volontari, si era mascherato per distribuire dolciumi ai bambini della zona, in occasione della Giornata nazionale del Bambino in Argentina. «Nessuno crederà a quell'uomo, quando racconterà di essere stato aiutato da un Minion, dall'Uomo Ragno e da un gruppo di pagliacci», ha spiegato l'uomo su Twitter.