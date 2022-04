New York, spari e feriti: uomo in fuga vestito da dipendente della metro

Il sospettato della sparatoria nella metropolitana di New York era vestito come un dipendente della Metropolitan Transportation Authority. Lo riportano i media locali citando alcune fonti, secondo le quali il travestimento gli ha consentito di mimetizzarsi fra la folla e scappare.

Non sono stati trovati «ordigni esplosivi attivi» attorno alla zona della metropolitana di New York in cui è avvenuta la sparatoria. Lo riferisce la polizia della metropoli.

Un testimone della sparatoria ha riferito che il sospetto è un uomo afroamericano alto circa un metro e 65 centimetri. Lo riporta il New York Post.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Aprile 2022, 16:41

