La premier neozelandese diventa mamma: prima di lei solo la Bhutto

Dall'altra parte del mondo un fiocco rosa campeggia sul governo della, dove la premier, Jacinda Ardern, ha dato alla luce la sua primogenita, una bambina del peso di 3,31 kg. Il parto di ieri è entrato nella storia, diventando un'altra pietra miliare nel cammino per coniugare la maternità con le cariche pubbliche.LA COPPIASecondo quanto riferito dalla BBC, il primo ministro di Wellington è diventata la seconda leader nella storia moderna a partorire durante il mandato: prima di lei, correva l'anno 1990, era stata la volta della premier pakistana Benazir Bhutto, prima donna eletta alla guida di un Paese islamico, che partorì anch'essa una bimba, Bakhtawar.La premier laburista, 37 anni il 26 luglio, prenderà un congedo maternità di sei settimane e ha già ceduto il posto al suo vice, Winston Peters, anche se ha assicurato al Paese che resterà al passo con gli sviluppi del governo durante la sua assenza (ieri è cominciato il negoziato di libero scambio tra Nuova Zelanda ed Unione europea). Eletta lo scorso ottobre, Ardern, che è anche la più giovane premier neozelandese dal 1856, aveva annunciato a gennaio di essere incinta del primo figlio. «Non sono la prima donna multi-tasking aveva dichiarato in un'intervista a Radio New Zealand Non sono la prima donna a lavorare e ad avere un bambino».Il parto è avvenuto alle 16.45 ora locale (le 6.45 del mattino in Italia) e successivamente è arrivato l'annuncio tramite i social network, in particolare Instagram e Facebook, dove la premier ha postato una foto assieme alla neonata e al compagno, il presentatore tv Clarke Gayford, scrivendo di «sentirsi molto fortunata». Quando tornerà in ufficio sarà lui, che conduce una trasmissione sulla pesca, a rimanere a casa con la bambina, così come fatto trapelare dalla stessa coppia. Tra le prime personalità del Paese a congratularsi con lei, in questo caso via Twitter, c'è stata un'altra donna, l'ex premier e collega di partito Helen Clark.INTRECCILa BBC, riferendo la notizia, sottolinea il legame ma anche le diversità tra le storie di politica e di maternità di Arden e Bhutto, pur con un incredibile filo conduttore: la figlia della premier neozelandese è nata lo stesso giorno della defunta primo ministro pakistana, che ieri avrebbe compiuto 65 anni. E auguri alla piccola e ad Arden sono arrivati anche da Bakhtawar Bhutto.Quella della premier di Islamabad fu una gravidanza tenuta sempre nascosta, per il particolare momento politico che il Pakistan stava vivendo. Sua figlia nacque nel gennaio 1990 ma nell'agosto di quell'anno terminò il suo primo mandato da premier. Bhutto, sottoposta a parto cesareo, rientrò nel suo ufficio il giorno dopo, senza prendere alcun congedo e ricomparendo appena possibile in pubblico.