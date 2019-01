Marco Vannini, Corona: «Non c'è stata giustizia, alla mamma dico di continuare a lottare»​

Un interosotto scacco di varida diversi mesi, e con un solo, insospettabile autore: un. L'anziano, infatti, da qualche tempo si aggira per le vie della zona, rigando la carrozzeria delle auto, bucando le gomme, vandalizzando portoni e aggredendo addirittura a bastonate i malcapitati passanti.L'incredibile vicenda, che ha luogo in è raccontata da 20minutos.es : siamo a, città della Galizia, in unchiamato, ironia della sorte,. Un calvario è anche quello che stanno vivendo i, che ora si sono organizzati e, dopo aver individuato l'anziano responsabile degli atti vandalici, hanno iniziato ad attaccare cartelli in tutta la zona per avvisare tutti dei possibili pericoli.L'anziano, che gira da solo per le strade del quartiere, si è reso protagonista di danni notevoli: non solo buca le ruote e riga la carrozzeria delle, ma danneggia anche idegli edifici, inserendo stuzzicadenti all'interno delle serrature. I residenti sono furiosi, perché, spiegano, «tutti sanno chi è, anche la, ma dopo ogni arresto passano pochi giorni e quell'uomo è di nuovo libero di colpire». La polizia, finora, ha quantificato in circa mezzo milione di euro i danni complessivi provocati dall'uomo, che per qualche tempo era anche stato ricoverato in una struttura psichiatrica ma che, dopo una perizia, era stato dimesso.