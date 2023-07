Annaffia le piante con il sangue del ciclo mestruale: «Restituisco alla natura il dono che mi ha dato»

di Redazione web

Curare le piante è una vera e propria arte per chi ha il pollice verde e una passione per la natura, ma c'è anche chi, nonostante questa passione, potremmo dire abbia il "pollice rosso". È il caso di Jessica McKasson, 37enne che ha imparato a fare i conti con il suo ciclo mestruale utilizzando il sangue per annaffiare le sue piante.

Quella che potrebbe sembrare un'assurda abitudine, invece, potrebbe essere qualcosa di molto sensato. Vediamo insieme perché.

Annaffiare le piante con il sangue

La 37enne del Costa Rica, ha allenato il suo corpo a seguire le fasi delle mestruazioni concentrandosi sui fastidi, sulle contrazioni e sui dolori, tramite delle pratiche che ha definito essere provenienti da culture sciamaniche.

Oggi, Jessica celebra il suo flusso mensile come qualcosa di sacro da restituire alla natura e lo fa attraverso le piante.

«Raccolgo il mio sangue nella mia coppetta mestruale e lo svuoto in una bottiglia e lo diluisco con acqua - ha spiegato Jessica -. Esco ed esprimo la mia gratitudine per Madre Natura».

La donna, tramite i social, prova a sensibilizzare sul ciclo mestruale e sull'importanza che esso può assumere per il corpo della donna e nella società: «Spesso è visto come qualcosa di disgustoso di cui dobbiamo vergognarci, ma non è così.

Tra miti e tradizione

Molti miti antichi appartenenti alla cultura sciamanica o anche relativi ad alcune religioni, associano il ciclo mestruale al potere della rinascita che ogni mese si compie, come una benedizione che proviene dal grembo materno. Molte leggende narrano il rapimento dei “poteri mestruali delle sciamane" da parte di divinità maschili.

Ma ha senso usarlo per concimare?

In effetti, il sangue mestruale è composto da azoto, fosforo e potassio. L'azoto, nello specifico, contribuisce alla crescita delle piante.

