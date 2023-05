Le trapiantano l'utero della sorella e diventa mamma: il piccolo Jesus ora ha 2 mesi e sta bene

Jesus è il nome del piccolo di due mesi nato dopo un trapianto di utero in Spagna. Il neonato non lo sa, ma insieme ad altri 50 casi nel mondo, è sui libri di medicina scientifca. Con la sua nascita, infatti, l'Hospital Clinic ha concluso il primo libro di successo per convalidare la fattibilità di questo intervento chirurgico, che non è privo di dilemmi etici.

Il trapianto, il parto e la nascita di Jesus rappresentano l'avanzamento della medicina e della chirurgia per ovviare all'infertilità di migliaia di donne.

