Costretta a dover sopportareper 7 anni, a 24 anni chiede che le venga. Paige Howitt ha 24 anni e viene da Birmingham, da anni soffre di una rara malattia che le provoca dei dolori fortissimi alla gamba. I rimedi per poter alleviare la sofferenza sono troppo costosi, così ha chiesto che le venga rimosso l'arto.Per poter stare meglio dovrebbe fare delle sedute in camera iperbarica al costo di oltre 22 mila euro, ma non potendoselo permettere, ha chiesto di poter eliminare il "problema" alla radice e di procedere con l'intervento che, compreso di protesi, avrebbe un costo totale di 10 mila euro. A 17 anni Paige si è sottoposta a un intervento al ginocchio, ma qualcosa è andato male e da allora soffre di dolori lancinanti: «è come se il mio ginocchio stesse bruciando costantemente al punto come se fossi in fiamme. Ora mentalmente sto molto meglio. È solo che il dolore sta peggiorando e ho pensato di avere sottopormi a un’amputazione», ha dichirato al Mirror Il sistema sanitario nazionale britannico non tratta la sua condizione, quindi i costi delle cure e dell'intervento sono altissimi. Paige soffre della “Sindrome da dolore regionale complesso” (CRPS), una malattia che rende alcune parti del corpo doloranti e particolarmente sensibili, tanto che un semplice urto può causare dei dolori insopportabili. Non si conosce la causa della CRPS, ma generalmente si sviluppa a seguito di gravi ferite.