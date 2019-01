L'amico ubriaco gli nasconde le chiavi di casa per scherzo, lui lo uccide a coltellate

Venerdì 25 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 18:11 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

dopo che lui gli aveva fatto uno. Ryan Preston, 27 anni, ha ucciso Daniel Kennell con una coltellata al cuore, dopo che il giovane durante una serata alcolica, e mentre era chiaramente ubriaco, gli ha nascosto le chiavi di casa per fare uno scherzo. Dopo l'aggressione è fuggito lasciando solo il suo amico senza alcun aiuto.I fatti si sono svolti la scorsa estate ma in questi giorni il 27enne è stato condannato all'ergastolo. L'amico è morto sul copo a causa delle gravi lesioni riportate e qualche ora dopo il delitto i poliziotti hanno rintracciato il suo assassino. Secondo quanto riporta Metro il giovane sarebbe andato su tutte le furie per uno scherzo che non aveva apprezzato, ma certo la sua reazione è stata eccessiva. Al processo ha testimoniato anche la mamma dell'assassino dicendo di essere stata contattata dal figlio che le chiedeva di portargli le chiavi di casa visto lo scherzo fatto dal suo amico.A chiamare i soccorsi è stata propri la donna che era andata a portargli le chiavi. La donna ha provato ad aiutare il ragazzo, ma il figlio ha provato ad impedirglielo cercando di convincerla a una fuga in auto.