Alligatore di due metri fuori dalla porta di casa: «Ha scalato 16 gradini per arrivarci». Il video choc fa il giro del web

di Redazione web

Attimi di terrore negli Stati Uniti. Una famiglia si è trovata un alligatore di due metri fuori alla porta di casa a Folly Beach, nella Carolina del Sud. A immortalare il momento la proprietaria di casa, Becca Schultz Harper, che ha ripreso l'alligatore finché non ha lasciato libero il passaggio. «Avendo una casa a Folly beach da 11 anni non abbiamo mai visto, né sentito parlare di alligatori sull'isola perché non ci sono stagni. Tutto è cambiato oggi quando gli ospiti a casa dei miei vicini mi hanno fatto notare di avere un visitatore sulla veranda del secondo piano. Ha scalato 16 gradini per arrivarci», ha detto.



Il video diffuso su Facebook qualche giorno fa, ha fatto il giro del web. Per fortuna, poi l'animale si è allontanato sollecitato da un arnese che lo spingeva, senza aggredire nessuno degli inquilini della casa, che hanno vissuto qualche inevitabile momento di paura.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 3 Novembre 2023, 16:08

