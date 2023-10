L'estinzione dei dinosauri fu provocata dalla polvere di un meteorite: fotosintesi bloccata per 2 anni e temperature giù di 15 gradi

di Redazione web

L'estinzione dei dinosauri è dovuta alla polvere finissima generata dall'impatto del meteorite di Chicxulub con la Terra. Quella polvere, rimasta nell'atmosfera per un periodo lungo 15 anni, avrebbe provocato un inverno globale, bloccando la fotosintesi per circa 2 anni. La notizia scientifica è il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, guidato dall'Osservatorio Reale del Belgio, che dunque fornisce una rivisitazione importante sulle cause della grande estinzione di massa, avvenuta 66 milioni di anni fa, quando il 75% delle specie terrestri scomparvero dal pianeta Terra.

Teoria di valore

In realtà, sono anni che sta acquistando sempre più valore nella comunità scientifica, la teoria dell'impatto del meteorite di Chicxulub, ma fino ad oggi era rimasto poco chiaro quali effetti abbiano avuto sul clima, i vari tipi di detriti espulsi, tra zolfo, fuliggine e polvere di silicati.

Test definitivo

Il test ha permesso ai ricercatori di scoprire e comprendere quanto i minuscoli detriti di silicato, una classe di minerali, abbiano giocato un ruolo decisivo, più importante di quanto ritenuto in precedenza; la polvere sottilissima che ha oscurato l'atmosfera fino a 15 anni, avrebbe fatto precipitare le temperature fino a 15 gradi, interrompendo il processo vitale della fotosintesi per quasi due anni, un vero e proprio collasso degli ecosistemi, con reazioni a catena di estinzioni.

