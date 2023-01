Orrore in aereo, padrona lancia il barboncino in volo. Il video diventa virale sui social

di Redazione web

Il video della padrona che lancia il proprio barboncino da un sedile all'altro dell'aereo ha fatto il giro del mondo. È successo su uno dei voli della compagnia aerea americana JetBlue e i passeggeri hanno avuto la prontezza di filmare il tutto e mettere in rete il video che è appunto diventato virale.

La vicenda

Ciò che è successo sul volo della compagnia JetBlue ha dell'incredibile. Un passeggero stava filmando un simpatico barboncino che scorrazzava nel corridoio dell'aereo, ad un certo punto la proprietaria lo solleva per la collottola per metterselo in spalla ma il movimento è talmente veloce che invece di caricarsi l'amico a quattro zampe sulla schiena, lo lancia sul sedile affianco. I passeggeri inorriditi dalla scena, hanno subito chiesto se il povero cagnolino, Teddy è il suo nome, stesse bene.

Animali in volo

Sono sempre di più i padroni che decidono di portare con sé i propri animali quando viaggiano. Se i cagnolini sono di taglia medio piccola possono viaggiare sugli appositi trasportini a bordo del velivolo, se invece sono di taglia grande devono viaggiare in stiva sempre all'interno della loro gabbietta. Pratica però, che spesso si è rivelata tragica: certi cani hanno infatti, molta paura dei forti rumori e questo potrebbe causarne la morte.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 25 Gennaio 2023, 13:23

