New York, cercasi dogsitter con stipendio record: 100mila dollari all'anno

Portare i cani (degli altri) a passeggio può far guadagnare fino a 100mila dollari all'anno. Succede a New York, dove il mestiere di dogsitter è diventato molto redditizio. Il motivo è da ricercare nel boom di adozioni di cani durante la pandemia Covid. E così, se prima mezz'ora di passeggiata costava ai proprietari di Manhattan circa 14 dollari, oggi è arrivata a ben 35 dollari.

De Cecco, rapina nella villa de re della pasta: moglie e figlia di 5 anni prese in ostaggio. Cosa hanno rubato

Gatto abbandonato davanti al rifugio degli animali con 50 euro e un cartello: «Non posso più prendermi cura di lui»

Boom di cuccioli in pandemia

È un lavoro dall'orario flessibile che spesso scelgono gli studenti universitari per arrotondare e pagarsi studi e affitti, anche quelli ormai carissimi, o anche attori, musicisti, scrittori, studenti, e persino pensionati. Secondo la non profit American Society for the Prevention of Cruelty to Animals, oltre 23 milioni di famiglie americane hanno acquistato o adottato un animale domestico durante la pandemia. Con il ritorno in ufficio, dopo la fine delle restrizioni, qualcuno deve pur pensare a portare a spasso i cosiddetti 'pandemic puppies' (cuccioli della pandemia), non a caso quindi quello che era considerato un lavoro per racimolare dollari extra ora è diventato un'occupazione a tutti gli effetti.

Ultimo aggiornamento: Martedì 24 Gennaio 2023, 11:58

© RIPRODUZIONE RISERVATA