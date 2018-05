Adottaunragazzo celebra 200.000 coppie nate in un anno piantando 20.000 alberi

Giovedì 24 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:46 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Il team di, sito di dating online nato in Francia nel 2007 ma popolare anche in Italia, ha deciso di piantare un’intera foresta come simbolo d’amore per festeggiare le oltre 200 mila coppie che si sono formate grazie all’App.A suggello degli amori sbocciati il gruppo guidato da Alan Bento, Direttore Marketing di AdottaUnRagazzo, ha deciso di piantare ben 20.000 alberi: lo spazio verde si chiameràe occuperà uno spazio di 80.000 metri quadrati nei pressi dicomune francese situato nel dipartimento degli Yvelines, nella regione dell'Île-de-France.Ottantamila metri quadri d’amore green che equivalgono a 12 campi da calcio regolamentari oppure a tre volte Piazza del Plebiscito di Napoli e a ben 5 volte la grandezza di Piazza del Duomo a Milano. 200.000 coppie, ovvero 400.000 individui: lo stesso numero di partecipanti allo storico evento di Woodstock nel 1969.Oltre ad un alto valore simbolico, l’iniziativa apporterà dei benefici concreti per l'ambiente, generando circa 66000 ripari per animali e l'equivalente di 7.333 anni di ossigeno - corrispondenti anche alla compensazione di 22.000.000 km percorsi in automobile. Adotta Un Ragazzo diventa quindi la prima realtà in assoluto all'origine di un progetto di tale portata, riuscendo a collegare l'universo degli incontri amorosi al mondo dell’ecologia.