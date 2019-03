Abusa della figliastra di 14 anni, poi si giustifica: «È stata lei a chiedermi un menage a trois»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e prova anche a. Michael Lesher, 53 anni, ha raccontato che la figlia della sua compagna, diavrebbe interrotto lui e la donna che stavano facendo sesso, chiedendo di unirsi a loro. In questo modo ha provato anei confronti della minore.Dopo essere stato arrestato l'uomo ha dichiarato che la ragazzina non era stata costretta da nessuno, ammise il rapporto sessuale sottolineando sempre però che era consenziente. «Sono stato stupido», ha poi affermato durante il processo, «non mi sarei dovuto fidare di quello che mi diceva, ma temevo potesse ricattarmi con la polizia». La 14enne, dal canto suo, nega la versione del patrigno e lo accusa di aver abusato sessualmente di lei contro il suo volere.Lesher è accusato anche di abusi nei confronti della figlia biologica, la quale avrebbe subito violenze fisiche e sessuali. A processo, come riporta anche Metro , è finita anche la compagna del 53enne, Lisa Lesher, 40 anni, è stata anche accusata di crimini sessuali multipli nei confronti delle ragazze e di complicità.