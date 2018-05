Abramovich via da Londra, visto scaduto e non rinnovato: è tornato a Mosca

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:40 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La notizia aveva fatto parecchio rumore nei giorni scorsi: il magnate russo, noto soprattutto per essere il proprietario del, era stato costretto a lasciare ladopo aver visto scadere il proprio. Oggi, invece, alcune fonti hanno reso noto cheha ottenuto la A darne notizia, tra gli altri, è l'Independent .L'imprenditore, infatti, è volato aper espletare l'iter burocratico che gli ha permesso di diventare a tutti gli effetti cittadino di Israele. Abramovich è di religione ebraica e, per la legge israeliana, può richiedere e ottenere quasi istantaneamente il passaporto. In questo modo Abramovich potrà recarsi nel Regno Unito per motivi di lavoro senza dover attendere il rinnovo del visto.La scadenza del visto (e il mancato rinnovo) sarebbero strettamente legati alla crisi diplomatica tra Gran Bretagna e Russia, che a causa del tentato omicidio dinel marzo scorso non è mai stata così grave da almeno dieci anni a questa parte. Abramovich, per poter spostarsi liberamente, è riuscito quindi a ovviare al problema grazie alla sua fede ebraica e agli accordi particolari tra Israele e Regno Unito.