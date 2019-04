A 18 anni vuole sposare la mamma del suo migliore amico: «Non mi importa della differenza d'età»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Sono trascorsi sette anni dal primo incontro a Corbin, nel(Usa).era un bambino e frequentava la casa di39 anni, perché il figlio Jaice era il suo migliore amico. Quando il ragazzo ha compiuto 18 anni, il rapporto ha potuto evolversi ed è nato l'amore. I due sperano di convolare a nozze molto presto, nonostante i 21 anni di differenza d'età.- quasi una al giorno - ma ha aspettato di diventare maggiorenne prima di dichiare i suoi sentimenti e di provare a baciarla. «Non avevo idea di quello che provava. Quando mi ha baciato è stato uno chock totale, ma da allora siamo stati inseparabili - racconta Jaimee al Mirror - Ho tre figli, quindi mi sono assicurata prima che stessero bene, perché loro sono la mia priorità».e persino Jaice ha accettato la situazione continuando ad essergli amico. Per sposarsi, tuttavia, devono aspettare ancora un po': «Abbiamo già pianificato il nostro bellissimo matrimonio e scritto le promesse. Saremo marito e moglie non appena otterrò il divorzio».Anche le rispettive mamme hanno dato la loro benedizione. La mamma di Chase andava a scuola con Jaimee, ma ha superato lo choc iniziale per il bene del figlio.«Amo la personalità di Jaimee, sapevo che volevo sposarla subito. Ci sono così tante cose che mi piacciono di lei, ha un grande senso dell'umorismo e mi impedisce di essere pigro. Sarò il patrigno del mio migliore amico, ma lui e i suoi fratelli sono bravi ragazzi e non è cambiato nulla nel nostro rapporto. Sono al punto in cui non mi importa di quello che chiunque altro dice o pensa. Siamo felici, questo è tutto ciò che conta».«Siamo solo una coppia normale, anche quando siamo in pubblico», ha concluso la donna.