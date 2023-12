Superbonus, alt di Giorgetti sulla manovra. Tajani: «C'è anche il Milleproroghe»

Caos sul Superbonus, il ministero dell'Economia esclude qualsiasi ipotesi di proroga mentre FI insiste nel chiederla «seppur contenuta». Secondo quanto emerso tra gli emendamenti alla manovra presentati entro stasera al momento non è previsto nulla sul Superbonus.

Tajani: «C'è anche il Milleproroghe»

«Secondo me è una cosa che va fatta, continueremo a parlarne, c'è anche il Milleproroghe» sulle richieste di intervenire sul Superbonus per chi è già «al 70% dei lavori». Così il vicepremier e segretario di FI Antonio Tajani parlando con i cronisti a margine del dibattito in Aula alla Camera dopo le comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo.

La Manovra

La legge di bilancio va ai tempi supplementari. In un primo momento, grazie alla 'blindaturà della manovra che non poteva essere emendata, l'obiettivo prefissato era chiudere la partita entro Natale, ma sicuramente si scavallerà il 25 dicembre.

Ultimo aggiornamento: Martedì 12 Dicembre 2023, 20:41

