Ryanair, il bagaglio a mano costa ancora di più: nuovo aumento in arrivo

Domenica 26 Gennaio 2020, 11:03

aumenta iLa compagnia aerea ha nuovamente aumentato delil costo del bagagio a mano da portare a bordo. Un aumento considerevole fatto, tra l'altro, in poche settimane e che si traduce in una crescita del 133% rispetto a novembre del 2018, ovvero da quando hanno scelto di non rendere più gratuito il bagaglio a mano.A parlarene è il Corriere della Sera che spiega come i prezzi per portare il proprio bagaglio in cabina nel 2020 siano aumentati in modo considerevole. «Abbiamo aggiornato le nostre fasce tariffarie per offrire ai nostri consumatori ancora una più ampia scelta di prodotti adatti ad ogni esigenza e budget», ha spiegato la compagnia aerea sottolinendo che le tariffe sono espresse in modo trasparente sul sito.Un piccolo bagaglio di dimensioni ridotte resterà comunque gratuito, mentre il pagamento è previsto per bagaglio più grandi come un trolley, ad esempio, che fino a poco tempo fa era invece gratuito. L'Antitrust ha inizialmente multato la compagnia aerea per i rincari, ma il Tar ha annullato la sanzione.