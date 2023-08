Reddito di cittadinanza addio, domani arrivano altri 32.850 sms dall'Inps: ecco a chi

di Redazione web

Addio al Reddito. Raggiunti i limiti del beneficio e con le nuove misure pronte ad entrare in campo, il post Rdc si avvicina per altre migliaia di famiglie. Dopo i primi 159mila sms di stop arrivati a fine luglio, altri 32.850 messaggi saranno inviati domani dall'Inps. Nel complesso saranno circa 240mila i nuclei ai quali giungerà la comunicazione fino a fine anno: la legge prevede la cessazione del Reddito di cittadinanza dopo 7 mensilità nel 2023 nel caso di famiglie che non hanno tra loro componenti minori, disabili o over-60 e non presi in carico dai servizi sociali.

Il messaggio dell'sms in arrivo dall'Inps

«Gentile utente, il 31 agosto terminerà il suo periodo di fruizione del Rdc. Dal 1 settembre parte la nuova misura Supporto formazione e lavoro. Info e Faq sui siti Inps e ministero del Lavoro»: è il testo del messaggio in arrivo da parte dell'Istituto. Da settembre a dicembre ne partiranno altri 40mila, come ha spiegato il direttore centrale della comunicazione dell'Inps, Diego de Felice.

I nuovi strumenti delineati con il decreto primo maggio

Dal primo settembre per gli occupabili che escono dal Reddito scatterà il Supporto per la formazione e il lavoro (Sfl) e dal primo gennaio 2024 l'Assegno di inclusione (Adi) destinato invece ai nuclei con disabili, minori, over-60 o componenti in condizione di svantaggio. E sempre dal primo settembre debutterà la nuova piattaforma per il lavoro: si chiama Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (Siisl) e l'obiettivo è far incontrare domanda e offerta e intercettare anche corsi di formazione e riqualificazione. Istituito presso il ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e realizzato dall'Inps, punta all'interoperabilità dei diversi sistemi e quindi all'incrocio dei dati: qui confluiranno tra l'altro le proposte dei centri per l'impiego e delle agenzie per il lavoro.

La fotografia dell'Osservatorio Inps sul precariato è quella di un mercato del lavoro più dinamico che conferma il traino delle assunzioni stabili nell'andamento complessivo da inizio anno, messo però in discussione nell'andamento mensile alla vigilia dell'estate. Tra gennaio e maggio sono stati attivati oltre 3,4 milioni di nuovi rapporti di lavoro dai datori privati, mentre le cessazioni sono state quasi 2,6 milioni, con un saldo positivo di 809.671 contratti. Un numero più alto rispetto allo stesso periodo del 2022 (+751.494). Continuano a restare in testa nel saldo netto i contratti a tempo indeterminato (+274.230) rispetto a quelli a termine (+191.278).

Ma se si guarda la variazione netta nel solo mese di maggio la situazione si ribalta: così il saldo dei contratti a tempo determinato supera quello degli stabili (+50.047 contro +23.867). Quasi il doppio. Un risultato influenzato dal fattore stagione e dall'avvio di nuovi contratti a termine in vista dell'estate, insieme agli stagionali (+95.501), per rispondere alla maggiore domanda di servizi e manodopera a partire dal turismo e dall'agricoltura.

