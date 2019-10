Digitale terrestre, 50 euro di sconto su tv e decoder già da Natale: l'annuncio del ministro

Sconti in vista per chi comprerà una nuova tv o un nuovo decoder con il nuovo standard DVB-T2, e già da Natale: contributi fino a 50 euro per le famiglie meno abbienti potrebbero scattare «fin dalle festività natalizie», ha detto il ministro dello Sviluppo economico,Patuanelli, illustrando alla commissione Trasporti della Camera le linee programmatiche in tema di comunicazioni, ha infatti ricordato che «un tassello fondamentale dello switch off alle porte», previsto per luglio 2022, sono proprio i contributi previsti dalla Legge di Bilancio 2019, che ammontano a, il cui decreto attuativo è in fase di ultimazione. Il ministro ha anche aggiunto che il Mise chiederà l'inserimento, nella prossima Legge di Bilancio, di «un nuovo finanziamento della misura per allargare la platea dei beneficiari».