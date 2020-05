di Alessandra Severini

Cartelle esattoriali sospese nella fas2 del coronavirus. I pagamenti previsti al 31 maggio della rottamazione ter e del saldo e stralcio delle cartelle in scadenza al 28 febbraio e al 31 marzo 2020 possono essere effettuati entro il 10 dicembre 2020. I pagamenti delle cartelle esattoriali sono invece sospesi fino al 31 agosto.

Novità anche per i controlli fiscali: per evitare di bersagliare i contribuenti il Fisco emetterà gli atti entro il prossimo 31 dicembre, ma la notifica al contribuente avverrà nel 2021 (esclusi gli atti indifferibili e urgenti, come le contestazioni di frodi fiscali).

