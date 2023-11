Il lato b della scienza

Quasi 80 miliardi di dollari investiti nel (2022, +23% sul 2021). La previsione che si arriverà a 353 miliardi di dollari nei prossimi 12-24 mesi. Esatto: in due anni si passa da 80 a 350 miliardi investiti. In che? Progetti di Intelligenza Artificiale. Tanti soldi per …? Scegliete una di queste idee: (1) aumentare i profitti delle aziende; (2) sostituire uomini con macchine (più efficienti, meno problematiche); (3) risolvere i grandi problemi del mondo (es. CO2, fame, disparità). È probabile che la terza opzione non sarà la più scelta. Perché? La risposta è nella letteratura. Circa due secoli fa, una certa Mary Shelley scrisse la storia di uno scienziato geniale il cui sapere lo portò a costruire una tecnologia capace di dare la vita. Ne nacque un mostro.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Novembre 2023, 06:00

