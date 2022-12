Discount perché?

Eurospin, Lidl, In’s, Todis, nomi familiari a chi fa la spesa. Identificano un tipo particolare di negozio (il termine tecnico è “formula distributiva”): il Discount.

Discount è inglese: significa “sconto”, cioè la riduzione del prezzo di un dato prodotto/marca. Può assumere due forme: (i) percentuale (es. 10% in meno), (ii) monetario (es. 0,5 euro in meno).

La cosa che caratterizza i Discount non è il fatto che lì dentro si facciano sconti (succede, infatti, ovunque) ma che tutti i prodotti lì offerti costino meno che altrove. Hanno, cioè, dei prezzi “normali” che corrispondono ai prezzi “scontati” di altri negozi.

Il RemLab della Cattolica di Piacenza dice che gli italiani fanno sempre più spesa al Discount: nel 2019 (anno pre-Covid) le vendite crebbero del 6,5%; nei primi dieci mesi del 2022, son cresciute più del doppio di allora (+13,4%).



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 7 Dicembre 2022, 06:00

© RIPRODUZIONE RISERVATA