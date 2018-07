Dimmi che non vuoi morire, le statue che ispirarono Ovidio. A Tivoli

Martedì 17 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:36 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uno sguardo sull’immortalità nel percorso visivo proposto dalla mostra, che presenta per la prima volta al pubblico il gruppo scultoreo scoperto nel 2012 nella Villa di Messalla a. Le sette statue che ispirarono il poetanel raccontare il mito di Niobe nelle Metamorfosi sono marmi bianchi che arrivano a noi dopo complesse operazioni di restauro.Capolavori integri che sono sopravvissuti al trascorrere dei secoli, immortali come quel personaggio mitologico imprigionato nella pietra con il suo dolore e punito dagli dei per la sua superbia. Un racconto lungo oltre duemila anni che fonde arte e letteratura in occasione dell’anniversario della morte del poeta. Nell’esposizione, oltre al gruppo scultoreo centrale, anche pregiate ceramiche antiche a figure rosse, come quella del Pittore di Arpi rappresentante Andromeda e Niobe, e fregi rinascimentali realizzati da Polidoro da, fino al celebre Nudo e Albero firmato dadegli anni Trenta e al Red Carpet diche esprime l’atrocità della strage in chiave contemporanea.Istituto Villa Adriana e Villa d’Este Santuario di Ercole Vincitore, via degli Stabilimenti 5, Tivoli, fino al 23/09 lun-dom ore 10-18. A cura di Andrea Bruciati e Micaela Angle