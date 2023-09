Covid, torna l'isolamento per i positivi? Vaia: «Dobbiamo stabilire che tipo di malattia abbiamo davanti»

di Redazione web

Covid, torna l'isolamento per i positivi? Al momento no, secondo quanto spiega il direttore della Prevenzione del Ministero della Salute Francesco Vaia, che in una dichiarazione all'ANSA spiega che pensare ad un ritorno dell'isolamento al momento è impossibile.

Covid, non tornerà l'isolamento

Rispetto al Covid-19, «oggi non possiamo reintrodurre l'isolamento, ma insieme agli altri ministeri si deve stabilire che tipo di malattia Covid abbiamo davanti ora e serve un percorso interdisciplinare», ha detto Vaia, sottolineando che «c'è un problema medico legale che va risolto, al di là delle competenze del Ministero della Salute».



«Dopo la fine dell'isolamento per decreto, ed in seguito alla fine della emergenza pandemica determinata dall'Oms, abbiamo bisogno di definire anche da un punto di vista medico legale cos'è oggi il Covid - ha spiegato in mattinata Vaia intervenendo al convegno 'Lavorare in salute e sicurezza' promosso da Fp Cgil -.

