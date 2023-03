Nonna Maria, ecco la ginnastica per tenersi in forma a 102 anni: la workroutine nei video del nipote Emanuele Ferrari diventa virale su TikTok

di Redazione Web

Il video della nonna di 102 anni dal sorriso calamita che fa ginnastica e 20 minuti di cyclette diventa virale su TiKTok. Il nipote, Emanuele Ferrari, da bravo influencer, ci presenta la workroutine di Maria Bertozzi (che lui chiama nonna bis) con alcune riprese video.

«La sua sveglia suona alle 7.30 del mattino. Subito dopo, si dedica alla prima fase di ginnastica della giornata. Nel primo round la nonna passeggia intorno al tavolo per fare i suoi passi e poi utilizza la cyclette per la ginnastica alle mani», spiega il nipote.

Giornata tipo della nonna di 102 anni

102 anni e non sentirli. Nonostante l’età, la nonna "social" è ancora in grandissima forma. Anzi, è attivissima, molto lucida e soprattutto, sportiva. L'incredibile nonnina, sia la mattina che il pomeriggio, si dedica agli esercizi di ginnastica, quasi da fare invidia a una ventenne.

«Nel pomeriggio, dopo il pisolino, fa la seconda parte della sua ginnastica. Non so bene quanti esercizi faccia, ma c'è un esercizio in cui si stende nel letto (per alzare le gambe) e poi conclude con 20 minuti di cyclette», spiega il nipote Emanuele.

